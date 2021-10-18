Microsoft также заинтересована в руководителе, который возглавит подразделение Silicon Architecture. Новый сотрудник будет работать с инженерами, дизайнерами и сторонними производителями чипов – как с точки зрения аппаратного, так и программного обеспечения. Разумеется, компания ищет специалиста на полный рабочий день, который будет поддерживать Microsoft в течение длительного промежутка времени.

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Вы увлечены созданием крутых устройств и технологий? Команда Surface освещает опыт Microsoft с помощью устройств нового поколения. Фундаментальная часть нашей стратегии – объединение производительности и мобильности с помощью устройств, которые помогают людям и организациям открывать новые возможности,

– сказано в сопроводительном письме от Microsoft.

Это не первый случай, когда Microsoft упоминается в контексте проприетарной разработки микросхем. В декабре прошлого года Bloomberg со ссылкой на анонимные источники внутри компании сообщил, что Microsoft работает над собственным чипсетом на базе ARM.

Отметим, что тогда говорилось о создании процессоров для центров обработки данных, которые отвечают за облачные сервисы Azure, и потребительские гаджеты, вроде ноутбуков под брендом Surface.

Для чего Microsoft собственные процессоры

Самостоятельная разработка чипов даст Microsoft сразу несколько преимуществ. По мнению отраслевых аналитиков, проприетарные чипы позволяют лучше адаптировать программное обеспечение под возможности оборудования. Быстрая и простая настройка упростит поиск баланса между энергоэффективностью и производительностью. Такой подход уже применяет компания Apple в ноутбуках MacBook и планшетах iPad на M1.

Всем нужны собственные процессоры

Помимо Apple, к аналогичной стратегии уже готовится и Google. В начале августа этого года компания провела необычную презентацию линейки смартфонов Pixel 6. Google не стала организовывать полноценное мероприятие, а опубликовала спецификации смартфонов в своем twitter-аккаунте и разослала устройства некоторым журналистам.

В перечне характеристик особое внимание было уделено процессору смартфона – Google Tensor. Этот чип был разработан собственными силами инженеров Google и обещает высокую производительность путем алгоритмов ИИ и машинного обучения.