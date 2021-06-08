Стоковые обои iOS 15, iPadOS 15 и macOS Monterey

8 июня 2021 , 08:52
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Источник:

24 канал

Ежегодная конференция для разработчиков WWDC 2021 стартовала в Купертино 7 июня. В первый день нам показали обновления iOS, iPadOS, watchOS и macOS. Теперь все желающие получили доступ к новым обоям свежих операционных систем.

Операционные системы получили немало обновлений и новых функций. Они уже доступны для разработчиков, совсем скоро появятся публичные бета-версии, а в начале осени обновления начнут распространяться для всех пользователей.

Интересно Apple представила iOS 15 с множеством интересных нововведений

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Автор: Михайло Года