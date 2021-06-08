Стоковые обои iOS 15, iPadOS 15 и macOS Monterey

Ежегодная конференция для разработчиков WWDC 2021 стартовала в Купертино 7 июня. В первый день нам показали обновления iOS, iPadOS, watchOS и macOS. Теперь все желающие получили доступ к новым обоям свежих операционных систем.
Операционные системы получили немало обновлений и новых функций. Они уже доступны для разработчиков, совсем скоро появятся публичные бета-версии, а в начале осени обновления начнут распространяться для всех пользователей.
Интересно Apple представила iOS 15 с множеством интересных нововведений
Обои iOS 15
Обои iPadOS 15
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Обои macOS Monterey
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