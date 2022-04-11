Стоит ли превратить офис Twitter в приют для бездомных: новый опрос от Илона Маска
Источник:Businessinsider
Илон Маск, который недавно стал акционером Twitter, продолжает советоваться с подписчиками по различным вопросам. Порой они крайне странные. Например, стоит ли превратить офис Twitter в приют для бездомных.
Свои размышления предприниматель объясняет тем, что в офисе все равно никто не появляется. Вряд ли к опросу можно относиться серьезно. Хотя бы потому, что оригинальный твит Маск уже удалил.
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Приют для бездомных в Twitter
Как известно, что попало в интернет, там и остается. Скриншоты сообщения разлетелись по интернету, об этом написали много мировых СМИ.
Твит Илона Маска / Скриншот The World
Превратить штаб-квартиру Twitter в Сан-Франциско в приют для бездомных, поскольку там все равно никто не появляется?
– написал Маск.
Как видим, на момент создания скриншота, большинство пользователей, из 486 204 голосов выступили за приют.
Сейчас пост уже удален. Почему – неизвестно.
А что работники?
Даже если бы такую идею всерьез рассматривали в компании, работникам вряд ли грозила бы перспектива оказаться на улице. Дело в том, что в первые месяцы пандемии COVID-19 тогдашний генеральный директор Twitter Джек Дорси сказал своим подчиненным, что они могут работать из дома неограниченно, даже после окончания пандемии. Этим они и пользуются до сих пор, оставляя офис пустым.
А между тем, по данным Business insider в 2020 году на улицах Сан-Франциско насчитывалось 5200 бездомных.