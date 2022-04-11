Свои размышления предприниматель объясняет тем, что в офисе все равно никто не появляется. Вряд ли к опросу можно относиться серьезно. Хотя бы потому, что оригинальный твит Маск уже удалил.

Интересно Передумал: Илон Маск отказался от места в Совете директоров Twitter

Приют для бездомных в Twitter

Как известно, что попало в интернет, там и остается. Скриншоты сообщения разлетелись по интернету, об этом написали много мировых СМИ.

Твит Илона Маска / Скриншот The World

Превратить штаб-квартиру Twitter в Сан-Франциско в приют для бездомных, поскольку там все равно никто не появляется?

– написал Маск.

Как видим, на момент создания скриншота, большинство пользователей, из 486 204 голосов выступили за приют.

Сейчас пост уже удален. Почему – неизвестно.

А что работники?

Даже если бы такую идею всерьез рассматривали в компании, работникам вряд ли грозила бы перспектива оказаться на улице. Дело в том, что в первые месяцы пандемии COVID-19 тогдашний генеральный директор Twitter Джек Дорси сказал своим подчиненным, что они могут работать из дома неограниченно, даже после окончания пандемии. Этим они и пользуются до сих пор, оставляя офис пустым.

А между тем, по данным Business insider в 2020 году на улицах Сан-Франциско насчитывалось 5200 бездомных.