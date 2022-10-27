Об атаке стало известно из телеграмм-канала самих Black Reward еще 22 октября. Теперь Организация атомной энергетики Ирана (ОАЭИ) подтвердила информацию, но не признает, что была взломана "своими".

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Что известно

Интересно, что в ОАЭИ заявляют, что кибернападение совершила неавторизованная иностранная сторона из неназванной страны, а единственной его целью было привлечение внимания и подрыв имиджа организации в СМИ. Организация пишет, что немедленно приняла все необходимые превентивные меры и сообщила об инциденте надлежащим органам и должностным лицам, чтобы те были готовы к повторным атакам.

Black Reward опубликовали украденные у организации данные в сети, заявив, что в общей сложности получили 50 гигабайтов информации и 100 000 электронных писем из 324 почтовых ящиков. В архиве, появившемся в том же Telegram-канале, можно найти 27 гигабайтов данных, в которых содержатся 85 000 электронных писем. Как говорят сами хактивисты, эти файлы "идеальны для исследователей". Они тщательно изучили все данные перед публикацией, удалив все маркетинговые сообщения и спам, оставив только ценный контент.

Судя по всему, эта утечка содержит паспорта и визы иранцев и россиян, работающих с ОАЭИ, отчеты о состоянии и производительности оборудования, планы по строительству атомной электростанции, контракты, технические отчеты и другую документацию.

В конце своего послания хакеры вспоминают 22-летнюю иранку Махсу Амини, которая была задержана местной полицией морали из-за неправильно надетого хиджаба в конце сентября и вскоре скончалась. Тогда власти опубликовали заявление, в котором утверждалось, что Амини внезапно потеряла сознание от сердечного приступа в центре задержания и была доставлена ​​в больницу, где впала в кому и в результате умерла.

После смерти Амини в социальных сетях распространилась информация, что девушка подверглась пыткам со стороны сотрудников полиции, и страну захлестнула волна антиправительственных протестов, символом которых стала Амини. Сообщения хакеров также заканчивается словами: "За женщин, жизнь, свободу".