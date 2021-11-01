Стив Возняк "разнес" iPhone 13: чем не доволен соучредитель Apple

Стив Возняк, американский изобретатель и предприниматель, в свое время был одним из тех, кто основал компанию Apple. Однако это не мешает ему критиковать ее продукцию. Так вышло с новым iPhone 13.

Это не первый раз, когда он выражает недовольство новым iPhone. В 2017 году он заявил, что iPhone X станет первым смартфоном компании, который он не будет покупать в день выхода. Предприниматель решил "подождать и наблюдать", поскольку был доволен своим iPhone 8, который был "такой же, как iPhone 7. А iPhone 7 таким же, как iPhone 6".

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Что сказал Возняк

Основатель Apple заявил, что как владелец новой версии, не смог найти кардинальных отличий между новым устройством и прошлогодним флагманом iPhone 12. Он не заметил существенного прогресса в производстве. При этом новая операционная система iOS 15 отлично работает и с другими смартфонами компании, выпущенными ранее.

У меня уже есть новый iPhone. Однако я на самом деле не могу увидеть разницу между ним и моделью 12-й серии,

– говорит Стив Возняк.

То же самое после начала продаж заявляли и пользователи. Общий дизайн серии iPhone 13 практически не поменялся. Передняя панель так же получилась с вырезом в экране, хотя и несколько уже, чем раньше. Незначительные отличия можно увидеть также в блоке камер: компания минимально изменила их расположение с вертикального на диагональное в iPhone 12.