Стив Возняк проиграл суд против YouTube: почему один из основателей Apple судился с Google

Стив Возняк проиграл иск против YouTube и его материнской компании Google. Сооснователь Apple требовал удалить мошеннические ролики о раздаче биткоинов от его имени.

Мошенники смонтировали видео, в котором от имени Стива Возняка, Билла Гейтса и Илона Маска обещали, что любому, кто переведет биткоины на определенный кошелек, вернут удвоенную сумму. Deepfake-рекламу показывали на YouTube.

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Решение суда

Возняк подал иск против Google, которой принадлежит видеохостинг YouTube, еще в июле 2020 года. Он обвинил компанию в том, что она допустила размещение на платформе фейковых видеороликов, которые от его имени рекламируют мошенническую схему.

YouTube выиграл дело в Верховном суде округа Санта-Клара в Калифорнии. Инстанция признала платформу невиновной и отказала Возняку в просьбе не применять 230 статью федерального закона США.

Статья 230 гласит, что сайт не несет ответственности за то, какой контент на нем размещают пользователи.

Стив Возняк настаивал на том, что YouTube не только не удалил мошеннические видео, но и "существенно способствовал" мошенничеству, продавая таргетированную рекламу, стимулирующую трафик на видео, и даже ошибочно верифицировал каналы YouTube, которые несли эти видео.

Судья Верховного суда округа Санта-Клара Сунил Р. Кулкарния заявил, что этих факторов недостаточно для преодоления иммунитета, предусмотренного для сайтов разделом 230.

Суд дал Возняку 30 дней на то, чтобы переформулировать иск.