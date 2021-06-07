Мошенники смонтировали видео, в котором от имени Стива Возняка, Билла Гейтса и Илона Маска обещали, что любому, кто переведет биткоины на определенный кошелек, вернут удвоенную сумму. Deepfake-рекламу показывали на YouTube.
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Решение суда
Возняк подал иск против Google, которой принадлежит видеохостинг YouTube, еще в июле 2020 года. Он обвинил компанию в том, что она допустила размещение на платформе фейковых видеороликов, которые от его имени рекламируют мошенническую схему.
YouTube выиграл дело в Верховном суде округа Санта-Клара в Калифорнии. Инстанция признала платформу невиновной и отказала Возняку в просьбе не применять 230 статью федерального закона США.
Стив Возняк настаивал на том, что YouTube не только не удалил мошеннические видео, но и "существенно способствовал" мошенничеству, продавая таргетированную рекламу, стимулирующую трафик на видео, и даже ошибочно верифицировал каналы YouTube, которые несли эти видео.
Судья Верховного суда округа Санта-Клара Сунил Р. Кулкарния заявил, что этих факторов недостаточно для преодоления иммунитета, предусмотренного для сайтов разделом 230.
Суд дал Возняку 30 дней на то, чтобы переформулировать иск.