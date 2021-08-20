Стив Джобс хотел выпустить iPhone nano – миниатюрную версию смартфона от Apple

В руки журналистов попало письмо Стива Джобса, в котором он рассказывает о планах выпуска особой миниатюрной версии iPhone. О нем в свое время ходили слухи, но никаких подтверждений им не было. До сих пор.

Продолжается суд между Epic Games и Apple, в ходе которого следует много новых подробностей о деятельности обеих компаний. На этот раз в ходе слушаний купертиновцы раскрыли содержание электронного письма Стива Джобса – основателя и, в то время, главы компании – к его коллегам.

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iPhone nano – смартфон, которого мы не увидели

Слухи об iPhone nano ходили с 2009 по 2011 годы. Письмо Джобса датировано октябрем 2010 года – через четыре месяца после выхода iPhone 4. Новый смартфон должен был стать его миниатюрной версией.

iPhone nano должен был выйти в дизайне Джони Айва – главного дизайнера компании, ответственного также за iMac, PowerBook G4, MacBook, unibody MacBook Pro и iPod. Его имя указано напротив соответствующего пункта в письме.

Интересно, что эта модель смартфона отнесена к стратегии компании на 2011 год.

Письмо также имеет и много других деталей. Например, там упоминаются планы компании устроить "Holy War with Google" – буквально Святую Войну с Google. Судя по этим словам, Джобс считал эту компанию одним из своих основных конкурентов.



Письмо Стива Джобса к его коллегам от 24 октября 2010 года / Фото macrumors

В целом 2011 год Джобс называет "годом облачных технологий", а также "эрой пост-ПК", которая знаменовалась бы доминированием мобильных гаджетов (меньших, более тонких, легких), коммуникаций, приложений и облачных сервисов. И Apple должна была стать первой компанией, которая вступит в нее, оставив позади Google и Microsoft..