Стикеры для рабочего стола и раздел "Устойчивость": Windows 11 получит новые функции

Компания Microsoft планирует реализовать в Windows 11 несколько интересных нововведений. Среди обновленных функций – стикеры для рабочего стола, обновленный режим планшета и раздел "Устойчивость" для оптимизации энергопитания устройства.

Новые функции обнаружил инсайдер Albacore в одной из тестовых сборок ОС лишь через несколько дней после того, как компания объявила о намерении тестировать больше экспериментальных функций.

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Стикеры для рабочего стола

Пользователи Windows 11 смогут применять стикеры для рабочего стола. Речь идет о стикерах, которые обычно можно увидеть в мессенджерах. Пользователи смогут редактировать стикеры и размещать их поверх обоев.



В Windows 11 появятся стикеры для рабочего стола / Фото Albacore

Скорее всего, стикеры будут предназначены для записи заметок и напоминаний, которые помогут всегда держать перед глазами важную информацию. Или же просто для украшения экрана, поскольку они будут оставаться поверх обоев даже при их смене.

Обновленный режим планшета

В одной из недавних тестовых сборок Windows 11 энтузиаст обнаружил возможность скрыть панель задач при использовании устройства в планшетном режиме. Разработчики добавили в настройки операционной системы параметр "Автоматически скрывать панель задач при использовании устройства как планшет".

В Windows 11 софтверный гигант отказался от многих возможностей планшетного режима, но постепенно в ОС появляются функции, которые, вероятно, планировалось интегрировать в отмененную Windows 10x, ориентированную, в частности, в использовании на планшетных компьютерах.

Новый режим "Устойчивость"

По данным инсайдера в Windows 11 появится новый раздел "Устойчивость". Найти его можно будет в меню "Параметры". Согласно имеющимся данным, в этом разделе пользователи смогут увидеть рекомендации по энергосбережению, а также оценку действующего режима энергопотребления с точки зрения экологичности.



Новый режим "Устойчивость" позволит оценить энергопотребление / Фото Albacore

Отмечается, что в новой сборке Windows 11 режим концентрации Focus Assist был переименован на Focus.

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Когда новые функции станут доступными для пользователей

Заданные функции сейчас не доступны для большинства участников предварительной оценки Windows 11, а Microsoft официально не анонсировала их появление. Это означает, что говорить о появлении нововведений в стабильных сборках ОС пока рано.