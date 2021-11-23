Новая разработка может стать прорывом в строительстве – попкорн демонстрирует отличные характеристики теплоизоляции.

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Над кукурузными стенами работают ученые из университета Геттингена.

Что известно о попкорне Это блюдо из кукурузы готовилось тысячелетия назад американскими индейцами. В конце ХІХ века появилась первая машинка для попкорна – с того времени блюдо стало набирать популярность. С 1912 года попкорн стал традиционной закуской в кинотеатрах в США, а затем тенденция есть воздушную кукурузу распространилась по всему миру.

Попкорн стал популярной закуской / Фото Unsplash

Исследователи нашли еще одно применение попкорна – они превратили кукурузу в экологически чистый утеплитель построек. По словам команды разработчиков, материалы из попкорна могут снизить использование неэкологических продуктов для строительства.

Большинство стройматериалов для утепления из пластмасс и минеральных волокон, изготовление которых приводит к выбросам углекислого газа в атмосферу. К тому же, пластмассовые утеплители трудно утилизировать – они могут разлагаться веками и загрязнять окружающую среду.

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По словам исследователей, можно использовать природные материалы для хорошей теплоизоляции. Попкорн обладает всеми необходимыми характеристиками, чтобы стать возобновляемым сырьем для стройматериалов.

Команда разработчиков заявила, что прессованный попкорн подпадает под характеристики, которых требуется материал для утепления:

Теплоизоляция

Огнестойкость

Легкая переработка

Гидробофность (водостойкость)

Как выглядит кукурузный утеплитель / Фото Геттингенского университета

Доски попкорна показали блестящие результаты во время исследований. Авторы исследования считают, что наибольшим преимуществом кукурузного материала является то, что это растительное сырье. Это делает попкорн устойчивой альтернативой нефтепродуктам и другим промышленным пластмассам.

Новый процесс прессования попкорна, основанный на технологии пластмассовой промышленности, позволяет экономически эффективно производить изоляционные плиты в промышленных масштабах. Это может гарантировать, что природные изоляционные материалы больше не будут нишевыми.

– отметил глава исследовательской группы Алиреза Харазипур.