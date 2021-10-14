Находку сделали в пещере Романелло в Апулии, где с 2016 года ведутся работы. Сто лет назад, в 1905 году, здесь же находили и другие образцы наскального искусства.

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Что изображено на новых рисунках

На обнаруженных рисунках геометрические фигуры и редкое изображение птицы.

Возраст изображений – 14 тысяч лет.

Радиоуглеродное датирование показало, что пещеру использовали дольше, чем считалось ранее.

Рисунки, возможно, накапливались в течение тысячелетий и даже могли накладываться друг на друга.



Пещера Романелло, в которой нашли новые рисунки / Фото Daily Mail

Подобные художественные традиции известны от Пиренейского полуострова до Франции, но, судя по новой находке, они охватывали гораздо большее пространство. Исследователи предполагают, что эта практика могла распространяться в Северную Африку и Кавказ, что намекает на наличие одной общей культуры.

Они еще раз подтверждают существование общего визуального наследия на большой территории Евразии в эпоху позднего верхнего палеолита,

– говорят археологи.

Рисунки на стенах пещеры Романелло / Фото Daily Mail

Рисунки на стенах пещеры Романелло / Фото Daily Mail

Пещеру открыли еще в 1874 году, но ее близкое расположение к морю затрудняло доступ и изучение. Поэтому объект не был исследован должным образом. Вернулись к нему только в 2016 году.



Пещера Романелло расположена слишком близко к воде / Фото Daily Mail