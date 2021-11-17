Гелиосфера – это пространство вокруг Солнца, где доминирует вещество и излучение именно нашего светила. Граница этого пространства зовется "гелиопаузой" – это и есть наша "стена", там проходит своеобразная космическая линия защиты от губительного излучения.

Читайте на сайте Землю накрыла одна из крупнейших магнитных бурь последних лет: как это повлияло на человечество



Гелиосфера и гелиопауза / Фото Science Focus

Гелиопауза – это условная граница, где давление солнечного ветра и, соответственно, солнечного вещества перестает доминировать и "прогибается" под давлением межзвездного излучения – излучения, которое "исходит" от далеких звезд или других объектов.

Расположена гелиопауза примерно на расстоянии 122 астрономических единиц от Солнца. "Примерно" здесь потому, что эта граница постоянно меняется, так как зависит от мощности солнечного излучения, магнитных полей и циклов солнечной активности. Поэтому сама гелиосфера – не идеальный круг, с южной стороны она ближе прижимается к Солнцу.

По направлению движения Солнца в пространстве образуется ударная волна. Там гелиопауза расположена примерно на расстоянии 120 астрономических единиц. А вот в обратную от направления движения сторону эта величина больше – около 350 астрономических единиц.

Во время космических полетов наибольшую опасность представляют галактическое космическое излучение. На уровне гелиопаузы отсекается до 70% таких лучей, поэтому можно прямо говорить, что гелиосфера в целом защищает наши жизни. За "стеной" -гелиопаузой начинается межзвездное пространство (но это все еще Солнечная система), где температура плазмы достигает 50 тысяч градусов по Цельсию. И из-за огромной разреженности эта температура не ощущается космическими аппаратами.