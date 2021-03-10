В сервисе Steam неожиданно исчезло большое количество игр, в том числе и очень популярных, как Dota 2 и Counter-Strike: Global Offensive. Об этом сообщили сами игроки. Правда, это не повлияло на пользователей, которые в тот момент играли в эти игры.

Кроме Counter-Strike: Global Offensive и Dota 2 со Steam исчезло более 40 игр. Valve не сразу прокомментировала ситуацию.

К теме Как выглядит типичный украинский геймер: возраст, пол и семейное положение

Что случилось

Как сообщает SteamDB, случилась ошибка сервиса. Через некоторое время производитель выпустил объявление о возврате средств.

Пользователи обратили внимание, что со Steam исчезла страница игры, однако мастерская, форум и другие разделы, посвященные Counter-Strike: Global Offensive, продолжали работать.

Впоследствии стало известно, что страница Counter-Strike: Global Offensive, как и других проектов, исчезла из-за бага API.

В течение нескольких часов Valve исправила проблемы, а магазин Steam вернулся к нормальному режиму работы, восстановив страницы Counter-Strike: Global Offensive и других игр.