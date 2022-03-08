Как ожидалось до презентации, новый iPhone SE внешне ничем не отличается от вышедшего в 2020 году предшественника. Тот в свою очередь, повторял дизайн iPhone 8 с 2017 года.

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Характеристики iPhone SE

Новинка получила 4,7-дюймовый экран Retina, имеющий широкие рамки с торцом. На верхней рамке расположена передняя камера, а на нижней – сканер отпечатков пальцев TouchID. Тыльная панель изготовлена ​​из стекла.

Ключевое отличие нового iPhone SE от предшественника – однокристальная платформа Apple A15 Bionic (как iPhone 13), которая здесь пришла на смену чипу Apple A13 Bionic. У н ового процессор, кроме высокой производительности, есть еще одно важное преимущество – он поддерживает связь 5G.



Характеристики iPhone SE / Скриншот

Что касается других характеристик, то здесь обошлось без серьезных изменений. Тыльная одиночная камера, построенная на 12 Мп датчике, имеет оптику с диафрагмой f/1.8 и поддерживает оптическую стабилизацию изображения. Фронтальная камера имеет разрешение 7 Мп.

Цена

Apple iPhone SE третьего поколения поступит в продажу 18 марта (заказ с будущей пятницы) по цене 429 долларов .



Цена нового iPhone SE / Скриншот