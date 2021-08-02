В Google отмечают, что в рамках обеспечения безопасности пользователей, компания больше не будет разрешать вход на устройствах с Android, работающих под управлением Android 2.3.7 и более ранних версиях, начиная с 27 сентября 2021 года.

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Если вы войдете в систему на устройстве после 27 сентября, вы можете увидеть сообщение об ошибке авторизации при попытке использовать продукты и службы Google, такие как:

Gmail;

YouTube;

Карты и другие сервисы.

Как это повлияет на возможность пользоваться смартфоном

Невозможность авторизоваться в аккаунт Google сделает взаимодействие с устройством значительно менее комфортным. Кроме приложений и сервисов пользователи не смогут:

создавать новые аккаунты Google;

выполнять сброс до заводских настроек;

изменять пароль учетной записи и др.

Это касается устройств с версиями Android, которые были выпущены до декабря 2010 года.

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Что Google рекомендует пользователям старых смартфонов

Пользователям устройств, которых коснется данная проблема, рекомендуется обновить программное обеспечение, если это возможно (крайне странный совет, если учесть, что Android обновляется автоматически), или же перейти на использование более актуальных моделей устройств (просто купить новый смартфон).

Кстати, касательно новой версии Android 12, то ее официальный запуск должен состояться осенью этого года.