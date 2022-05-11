Стартует Google I/O 2022: чего ждать от конференции

Стартует ежегодная конференция Google I/O, которая в очередной раз пройдет в режиме онлайн. В ходе выступления глава Google Сундар Пичаи и его коллеги расскажут о ключевых новинках 2022 года, включая, вероятно, как аппаратные решения типа Pixel 6a, так и программные новинки от Wear OS до Android.

Само мероприятие будет проходить два дня в Калифорнии. Трансляция главного выступления на Google I/O 2022 начнется в среду, 11 мая, в 21:00 по киевскому времени. Хотя основное мероприятие будет доступно онлайн всем желающим. Те, кто намерен ознакомиться с частью мероприятия для разработчиков и просмотреть видео с отдельных сессий, должны зарегистрироваться на сайте мероприятия.

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Что можно ожидать от Google I/O 2022:

Android 13

Google, вероятно, расскажет об усовершенствованной операционной системе Android 13, которая придет на смену прошлогодней версии Android. По некоторым данным, в новой операционной системе появится поддержка пространственного звука в моделях Pixel 6 и, например, подключение двух операторов мобильной связи к одной eSIM.

Wear OS

Операционная система для устройств вроде умных часов тоже должна получить обновление. Ранее Google уже сообщала об интеграции этой операционной системы с ОС Tizen, что разрабатывалась в свое время компанией Samsung. Не исключено, что о результатах сотрудничества будет рассказано подробнее.

Pixel 6a

Ожидается, что Google представит новую доступную версию смартфона Pixel 6. По некоторым данным, смартфон получит чипсет Tensor, который используется в "старшей" модели и похожий дизайн. Однако, вероятно, что Pixel 6a потеряет некоторые функции, эксклюзивные для Pixel 6.

Pixel Watch

Помимо Pixel 6a в ходе мероприятия могут дебютировать и умные часы Pixel Watch, о которых в последнее время ходит немало слухов. По некоторым данным часы будут круглыми и будут использовать новую версию Wear OS. Не исключена интеграция с сервисами Fitbit.

Pixel Buds Pro

Ожидается, что рядом с часами и смартфоном Google может представить и беспроводные наушники Pixel Buds Pro с корпусами разных цветов.

Google Помощник

Во время мероприятия Google, вероятно, представит усовершенствованного голосового помощника, что потенциально позволит превзойти Amazon Alexa или Apple Siri. Не исключены и специальные дополнения, позволяющие более эффективно управлять системами умного дома.

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Google Поиск

От компании ожидают усовершенствованных поисковых алгоритмов благодаря обновленным системам искусственного интеллекта и машинного обучения.

Другие обновления

Наконец, не исключены обновления Google Maps, Photos и Gmail, а также возвращение программы Wallet. Кроме того, Google, по имеющимся данным, работает над направлением Web 3 и приложениями для метавселенной.

Где смотреть трансляцию

Посмотреть трансляцию мероприятия можно в видео ниже.

Google I/O 2022: смотрите трансляцию