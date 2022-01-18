Стартап Zeva показал тестирование одноместной "летающей тарелки"

Американский стартап Zeva тестирует летательный аппарат, способный развивать скорость до 257 километров в час. Компания показала видео с испытаний.

Необычное транспортное средство, предназначенное для транспортировки людей, назвали Zero. Оно выглядит как "летающая тарелка", а также взлетает и садится вертикально.

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Что известно

В горизонтальное положение аппарат переходит после взлета.

Человек при этом будет лететь головой вперед и лицом вниз

Первый прототип Zero компания представила в ноябре 2021 года.

Теперь он прошел первые летные испытания – четыре полета общей продолжительностью более четырех минут.

За это время протестировали зависание в воздухе, имитацию руления на низких скоростях и подъем.

Как проходили испытания Zero: видео

Устройство рассчитано на полеты до 50 миль (около 80 километров) и скорость до 160 миль в час – около 257 километров в час. Как рассказывает производитель, аппарат достаточно компактен, чтобы поместиться на обычном месте для парковки автомобиля.

Когда начнутся пилотируемые полеты, не уточняется. Весной 2022 года компания начнет принимать предварительные заказы с депозитом в 5 тысяч долларов.

Стоимость первых аппаратов составит до 250 тысяч долларов.