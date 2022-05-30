Транспортный самолет Roc с двумя спаренными фюзеляжами, шестью двигателями Boeing 747, 28 колесами и рекордным размахом крыльев 117 метров, также построен компанией Stratolaunch и уже поднимался в небо в апреле 2021 года.

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Сначала его проектировали для полетов в стратосферу, чтобы запускать с борта ракеты, доставляющие грузы на орбиту. Идея заключалась в том, чтобы снизить расход ракетного топлива и упростить для носителей процесс преодоления гравитации.



Самолет Roc / Фото Stratolaunch

После смены руководства компании Roc решили переоборудовать для запуска беспилотных дронов, способных разгоняться до 5 скоростей Маха и садиться на посадочную полосу. Они применяются в основном для исследований разных аспектов гиперзвуковых полетов.

Модель TA-0 не финальная версия дрона Talon-A, ее будут использовать для испытаний системы запуска беспилотников из люка в центральном крыле самолета – алюминиевой секции длиной 4,3 м, покрытой углепластиком и расположенной между двумя фюзеляжами. Об опытном образце известно мало, кроме того, что у него нет двигателя.

Компания рассчитывает провести первый испытательный полет Roc с запуском Talon-A TA-0 в текущем году.

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Недавно астронавт Европейского космического агентства (ESA) Маттиас Маурер, проведший 177 дней на борту Международной космической станции, рассказал немецкой телекомпании ARD, что масштабная война в Украине хорошо видна из космоса.

Обстрелы украинских городов настолько серьезны, что вторжение можно буквально увидеть из космоса. Это еще одно шокирующее напоминание о разрушительных масштабах войны.