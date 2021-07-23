Компания не раскрывает точных данных о своем квантовом вычислителе. Неизвестно даже число кубитов в системе, а о многих вещах говорит лишь намеками.

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Что известно о компьютере

Система первого поколения Phoenix способна оперировать 100 атомами одного из "щелочноземельных металлов". Атомы устанавливаются в ловушки в вакуумной камере так называемым оптическим или лазерным пинцетом. Атомы в ловушках становятся кубитами, состояниями которых управляют с помощью лазера.

Судя по заявлениям Atom Computing, время когерентности – длительность нахождения атомов в состоянии суперпозиции – значительно превышает 100 МКС. Это вселяет в руководство компании уверенность, что желанное многими квантовое преимущество будет достигнуто именно на их системе.

Масштабируемость и стабильность наших систем вселяют в нас уверенность в том, что мы сможем привести отрасль к истинному квантовому преимуществу,

– сказал Роб Хейс, генеральный директор и президент Atom Computing.

До появления подробной информации о квантовой системе Atom Computing обсуждать ее перспективы рано. Подобные системы создают в Гарварде – обещают вскоре побить мировой рекорд и представить программируемый 256-кубитовый квантовый симулятор.

На коммерческий уровень с подобными системами вышла компания Honeywell.