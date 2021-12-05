Стартап создает металлические детали в 20 раз быстрее любого 3D-принтера.

Новозеландский стартап Foundry Lab разработал универсальную станцию прототипирования. Решения компании – это запатентованная установка для отливки металлических деталей любой формы. При этом производство нужных компонентов в разы быстрее аналогичных 3D-принтеров.

Как в Foundry Lab создают металлические детали

Основатель и гендиректор стартапа Дэвид Муди описывает свой проект как "микроволновку на стероидах". Как и традиционные кухонные печи, Foundry Lab применяет микроволновое излучение, но уже для смены формы металлов стартап загружает в установку металлическую стружку или слитки, переводит их в жидкую форму, а затем формирует готовую деталь.

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Для работы со станцией не требуется глубоких знаний в программировании и инженерии – Foundry Lab предоставляет своим клиентам необходимое программное обеспечение с интуитивно понятным интерфейсом.

Это очень простое решение для пользователей; вы буквально берете основу, загружаете металлический порошок или слитки, нажимаете кнопку и уходите. Наша станция даже подает сигнал, когда работа завершена. Так же просто, как и разогреть ужин в микроволновке,

– объясняет Муди.

Стартап готов поделиться эффективным сценарием использования своей технологии. На стадии закрытых испытаний Foundry Lab смог заменить тормозные колодки на автомобиле путем отливки новых за восемь часов с момента начала работы.

В качестве основы разработчики использовали формы, напечатанные на 3D-принтере, и программную систему автоматизированного проектирования. Что касается материалов, то станция пока поддерживает только цинк и алюминий, а также начала экспериментировать с нержавеющей сталью, но в будущем Foundry Lab обещает модернизировать технологию и включить в доступные для работы материалы медь и латунь.

Кому нужны такие установки

Технология Foundry Lab ориентирована на промышленные отрасли, где немаловажную роль играет прототипирование.

Одна из компаний, с которыми мы общаемся, производит до 600 прототипов автомобилей, прежде чем один из них выйдет на рынок. Они постоянно что-то заменяют и повторяют тот же процесс, который сильно повышает общую стоимость разработки,

– рассказал глава стартапа.

По словам Муди, стартап хочет помочь тем предприятиям, которые вынуждены замедлять развитие своих проектов из-за слишком медленных 3D-принтеров. И особенно Foundry Lab заинтересован в автомобильном секторе.

Глава Foundry Lab считает, что с его технологией общие затраты на прототипирование могут значительно сократиться, при этом скорость разработки вырастет в разы.

«Одна из компаний, с которыми мы общаемся, производит до 600 прототипов автомобилей, прежде чем один из них выйдет на рынок. Они постоянно что-то заменяют и повторяют тот же процесс, который сильно повышает общую стоимость разработки», – рассказал он. Глава Foundry Lab считает, что с его технологией общие затраты на прототипирование могут значительно сократиться, при этом скорость разработки вырастет в разы.