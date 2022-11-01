И нет, это не первоапрельская шутка. Как сообщает 24 канал, компания буквально сравнивает свое новое изобретение с возрождением космической эры в ярком маркетинговом видеоролике.

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Shift Moonwalkers: смотрите видео

Революция в хождении? Вряд ли

На своей Kickstarter-странице компания делает немало громких заявлений и обещаний, которые, честно говоря, сразу вызывают ряд сомнений в революционности Moonwalkers.

Компания утверждает, что ее Moonwalkers является "самой быстрой обувью в мире". Но по сути, гаджет является скорее продвинутым воплощением идеи роликовых коньков. На каждой ноге устройство имеет по 10 колес, позволяющих их владельцу продвигаться чуть дальше с каждым шагом.

Эти колеса не вращаются свободно – благодаря сложному "искусственному интеллекту" колеса обеспечат вам быстрое движение, но только в нужный момент. Это значит, что вы не будете бесконтрольно катиться, тем более здесь предусмотрена функция блокировки колес, если вам нужно, скажем подняться по лестнице.

Чтобы идти быстрее, просто уходите быстрее. Чтобы замедлиться, уходите медленнее. Чтобы остановиться, прекратите идти. Кривая учеба обычно не превышает десяти шагов,

– утверждает компания на своей странице на Kickstarter.

Максимальная скорость передвижения на коньках с искусственным интеллектом может достигать 11 километров в час, а одного заряда батареи хватит всего на 9,6 километра.

Как бы там ни было, но компания уже пересекла отметку в 200000 долларов финансирования, хоть и просила всего о 90000. Поэтому остается ждать отзывов реальных пользователей, которые получат свою пару странной обуви.

Кстати, такое удовольствие обойдется далеко не дешево. Компания надеется продавать свою "Обувь будущей" по 1400 долларов за пару!

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Остается не совсем понятным, что такого могут сделать Moonwalkers, чего не удастся достичь на паре роликовых коньков по цене в разы ниже. Также следует отметить, что эта концепция имеет хоть какие-то шансы на существование в мире с идеальными тротуарами. В завершение следует добавить, что люди уже имеют отличный механизм, позволяющий им в несколько раз повысить скорость своего передвижения, это бег.