Стартап представил новый автомобильный аккумулятор способный зарядиться за пять минут
Несмотря на развитие современных технологий, вопрос времени зарядки электрокара сегодня требует решения, ведь сейчас это длительный процесс. Израильский стартап собирается бросить вызов этой проблеме: он представил прототип аккумулятора, на полную зарядку которого потребуется всего пять минут.
Источник: StoreDot
Даже самые дорогие автомобили на коммерческих зарядных станциях простаивают не менее часа. Этот фактор остается одним из ключевых, которые влияют на выбор машины. Многие водители не видят выгоды в покупке электрокаров, поскольку не понимают, где взять лишний час на зарядку.
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Новая батарея с ультра-быстрой зарядкой
Решать проблему взялся израильский стартап StoreDot, который заявил о создании аккумулятора, полная зарядка которого занимает несравненно более короткое время – молниеносные пять минут, что звучит просто невероятно.
Секретом такой быстрой зарядки являются сердцевины аккумуляторов, которые были изготовлены китайской компанией EVE Energy и сильно отличаются от традиционных решений. Да, вместо графита на аноде располагаются наночастицы металлоидов. Инженеры заявляют, что это инженерный прорыв в технологии: он позволит решить множество проблем, в том числе повысить скорость заряда, увеличить срок службы батарей и сделать ее более безопасной.
Авторы рассказывают о новой технологии, видео:
Сейчас StoreDot заявили о наличии полноценного рабочего прототипа, а уже в ближайшие годы команда планирует наладить выпуск еще более продвинутой батарейки, использующей вместо дорогого германия кремний. Это не только позволит автомобильным аккумуляторам быстро заряжаться, но и существенно снизит их стоимость. Руководство StoreDot заявляет, что до 2025 года появится коммерческая батарейка, которая за пять минут в розетке обеспечит машинам автономность до 150 километров.
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