Несмотря на развитие современных технологий, вопрос времени зарядки электрокара сегодня требует решения, ведь сейчас это длительный процесс. Израильский стартап собирается бросить вызов этой проблеме: он представил прототип аккумулятора, на полную зарядку которого потребуется всего пять минут.

Источник: StoreDot

Даже самые дорогие автомобили на коммерческих зарядных станциях простаивают не менее часа. Этот фактор остается одним из ключевых, которые влияют на выбор машины. Многие водители не видят выгоды в покупке электрокаров, поскольку не понимают, где взять лишний час на зарядку.

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Новая батарея с ультра-быстрой зарядкой

Решать проблему взялся израильский стартап StoreDot, который заявил о создании аккумулятора, полная зарядка которого занимает несравненно более короткое время – молниеносные пять минут, что звучит просто невероятно.

Секретом такой быстрой зарядки являются сердцевины аккумуляторов, которые были изготовлены китайской компанией EVE Energy и сильно отличаются от традиционных решений. Да, вместо графита на аноде располагаются наночастицы металлоидов. Инженеры заявляют, что это инженерный прорыв в технологии: он позволит решить множество проблем, в том числе повысить скорость заряда, увеличить срок службы батарей и сделать ее более безопасной.

Авторы рассказывают о новой технологии, видео:

Сейчас StoreDot заявили о наличии полноценного рабочего прототипа, а уже в ближайшие годы команда планирует наладить выпуск еще более продвинутой батарейки, использующей вместо дорогого германия кремний. Это не только позволит автомобильным аккумуляторам быстро заряжаться, но и существенно снизит их стоимость. Руководство StoreDot заявляет, что до 2025 года появится коммерческая батарейка, которая за пять минут в розетке обеспечит машинам автономность до 150 километров.