Компания заключила соглашение на поставку крупнейшего в Европе 3D-принтера с немецким производителем AMCM. В первую очередь принтер будет использоваться для того, чтобы усовершенствовать конструкцию двигателей первой и второй ступеней ракеты Prime, которую разрабатывает Orbex.

Стартап из Шотландии сейчас занят разработкой ракеты-носителя Prime с двигателями на биопропане, естественном углеводородном топливе. Первый испытательный полет аппарата запланирован на 2022 год.

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Хотя двигатели нашей ракеты и другие важные системы уже вполне созрели после нескольких лет тестирования, собственная большая система 3D-печати вроде этой увеличит нашу скорость и гибкость и поможет нарастить производство. Это значит, что мы сможем продолжить цикл разработки и повысить производительность еще больше,

– сказал глава Orbex Крис Лармур.

Особенности 3D-принтера Orbex

Созданный для Orbex 3D-принтер основан на четырех-лазерной платформе M4R-4 для печати металлических изделий, которую немецкая фирма AMCM выпустила летом прошлого года. Аналогичный принтер применял стартап Launcher для производства опытного образца ракетного двигателя Е-2.

Кроме самого принтера многомиллионная сделка включает оборудование для постобработки и автоматизированную систему контроля качества деталей. Для установления нового 3D-принтера Orbex придется увеличить площадь своей фабрики в городе Форрес на 1 000 кв. м.

Напомним, что в 2019 году стартап представил крупнейший на то время ракетный двигатель, созданный с помощью 3D-технологий. Благодаря широкому использованию углеволокна ракета вышла на 30% легче и на 20% эффективнее, чем те, что могут предложить конкуренты по рынку запуска малых спутников, сообщили в Orbex.