Несколько слов о квантовом "ускорителе"

Австралийско-германский стартап Quantum Brilliance для реализации кубит используют NV-центры в искусственных алмазах. Такие кубиты устойчивы к изменению в окружающей среде, да и взаимодействовать с ними можно массой разных способов.

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Однако пока Quantum Brilliance предлагает стойкие системы, включающие в себя пять кубитов, что на сегодня достаточно скромно, и лишь к 2025 году рассчитывают создать 50-кубитовый квантовый ускоритель в форм-факторе PCIe-карты.

Тем не менее это первая HPC-платформа такого рода, сочетающая традиционный суперкомпьютер и "комнатный" квантовый вычислитель.

Суперкомпьютер и "комнатный" квантовый "ускоритель": смотрите видео

Какие задачи будет выполнять тандем

Установка будет использоваться для:

демонстрации и тестирование гибридных квантовых и классических вычислений,

для поиска оптимальных подходов к разработке программного обеспечения для гибридных систем и создания новых алгоритмов,

а также для обнаружения всех нюансов эксплуатации такого тандема.

В идеальном случае процесс переноса задач на квантовый вычислитель должен стать таким же простым, как и, например, на GPU.

В конце концов, авторы совместного проекта надеются демократизировать квантовые вычисления, сделав их гибкими, удобными в использовании и по-настоящему доступными для массового использования не только в специализированных вычислительных центрах, но и на предприятиях, в обычных дата-центрах, на транспорте или даже в мобильных устройствах.

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Между тем, в IMEC анонсировали разработку 0,7-нанометрового техпроцесса. Такие процессоры, конечно, будут появляться не завтра и даже не в следующем году. Межуниверситетский центр микроэлектроники – международная исследовательская организация, работающая в области наноэлектроники и цифровых технологий – опубликовал план для микроэлектроники на ближайшие 15 лет. Он включает технико-экономическое обоснование и стратегию проектирования чипов нового поколения.

Центр желает стандартизировать прогресс в проектировании микросхем. Если производители согласятся с новыми правилами, разработка и сборка чипов сильно упростится для всех участников цепочки поставки, включая конечных производителей устройств.