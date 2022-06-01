Несколько слов о квантовом "ускорителе"
Австралийско-германский стартап Quantum Brilliance для реализации кубит используют NV-центры в искусственных алмазах. Такие кубиты устойчивы к изменению в окружающей среде, да и взаимодействовать с ними можно массой разных способов.
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Однако пока Quantum Brilliance предлагает стойкие системы, включающие в себя пять кубитов, что на сегодня достаточно скромно, и лишь к 2025 году рассчитывают создать 50-кубитовый квантовый ускоритель в форм-факторе PCIe-карты.
Тем не менее это первая HPC-платформа такого рода, сочетающая традиционный суперкомпьютер и "комнатный" квантовый вычислитель.
Суперкомпьютер и "комнатный" квантовый "ускоритель": смотрите видео
Какие задачи будет выполнять тандем
Установка будет использоваться для:
- демонстрации и тестирование гибридных квантовых и классических вычислений,
- для поиска оптимальных подходов к разработке программного обеспечения для гибридных систем и создания новых алгоритмов,
- а также для обнаружения всех нюансов эксплуатации такого тандема.
В идеальном случае процесс переноса задач на квантовый вычислитель должен стать таким же простым, как и, например, на GPU.
В конце концов, авторы совместного проекта надеются демократизировать квантовые вычисления, сделав их гибкими, удобными в использовании и по-настоящему доступными для массового использования не только в специализированных вычислительных центрах, но и на предприятиях, в обычных дата-центрах, на транспорте или даже в мобильных устройствах.
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Между тем, в IMEC анонсировали разработку 0,7-нанометрового техпроцесса. Такие процессоры, конечно, будут появляться не завтра и даже не в следующем году. Межуниверситетский центр микроэлектроники – международная исследовательская организация, работающая в области наноэлектроники и цифровых технологий – опубликовал план для микроэлектроники на ближайшие 15 лет. Он включает технико-экономическое обоснование и стратегию проектирования чипов нового поколения.
Центр желает стандартизировать прогресс в проектировании микросхем. Если производители согласятся с новыми правилами, разработка и сборка чипов сильно упростится для всех участников цепочки поставки, включая конечных производителей устройств.