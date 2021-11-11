Стартап начал производство аккумуляторов, способных полностью заряжаться за 10 минут

Исследователи уже давно работают над созданием новых типов тяговых батарей для электромобилей. Кому-то удается достичь увеличения плотности хранения заряда, другие отмечают увеличение скорости зарядки. К последним относится и израильский стартап StoreDot, заявивший о начале производства таких батарей.

О начале выпуска образцов аккумуляторов по технологии XFC в пакетном выполнении StoreDot сообщила со ссылкой на своего производственного партнера – китайскую компанию EVE Energy. Выпуск аккумуляторов нового типа налажен на действующих линиях, приспособленных под производство литиевых батарей.

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Компания StoreDot также рассчитывает наладить массовый выпуск подобных аккумуляторов в типоразмере 4680, что набирает популярность среди автопроизводителей и предусматривает цилиндрическое конструктивное исполнение.

Когда такие батареи попадут в массовое производство

Массовое производство батарей типа XFC компания и ее партнер собираются начать в 2024 году. Пока что образцы аккумуляторов распространяются среди автопроизводителей, чтобы они смогли провести испытания новых элементов питания в составе электромобилей.

Одна из важнейших характеристик новых аккумуляторов – способность заряжаться за 10 минут. Именно длительное время зарядки сейчас смущает многих потенциальных покупателей электромобилей, ведь публичных зарядных станций пока мало, на них нередко возникают многочасовые очереди, а частный дом или гараж для зарядки электромобиля имеют не все жители мегаполисов.