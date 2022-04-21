Стартап Mojo Vision представил первые в мире контактные линзы с дополненной реальностью

Американский стартап Mojo Vision показал прототип линзы с функциями дополненной реальности. Она может выводить картинку прямо в глаза пользователя.

Новинка под названием AR Mojo Lens оборудована AR-дисплеем. Она может выполнять функции умных очков при гораздо более компактных габаритах. Экспериментальный образец уже был продемонстрирован в работе.

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Что известно о технологии

Согласно характеристикам, раскрытым компанией, контактные линзы оснащены монохромными дисплеями micro-LED диаметром менее 0,5 миллиметра с плотностью 14 000 ppi и размером пикселя 1,8 микрометра.

Разработчики обещают низкие значения задержки при синхронизации с другими гаджетами.

По словам журналистов CNET, которые ознакомились с новинкой, аксессуар способен отображать различные информационные интерфейсы, а также работать в качестве навигатора, подобно проектору, который выводит данные на лобовое стекло автомобиля.

Смотрите демонстрацию технологии: видео

Такие разработки могут быть полезны как бизнесу, так и частным пользователям. Во время работы человек сможет получать быстрый доступ к нужной информации, инструкциям, текстам речей и тому подобному, имея картинку прямо перед глазами. В индивидуальном использовании можно выводить на экран маршруты, предоставлять информацию о местах, справках, оповещениях и т.д.



Линза AR Mojo Lens / Фото Mojo Vision

На данный момент конструкция AR Mojo Lens еще не доработана до уровня коммерческой версии. В частности, система питания разумных линз напрямую зависит от внешних зарядных устройств, что связано с рисками для пользователя – линзы пока нельзя устанавливать в глаза.

Дата поступления гаджета на рынок и его розничная цена пока не известны.