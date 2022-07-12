Компания из Ирвайна стремится предоставить пациентам в процессе выздоровления от сердечных приступов и других заболеваний сердца альтернативу уходу дома с сопровождением в течение 12-недельного курса. Первые тесты показали обнадеживающие результаты.
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Как это работает
- Каждый пациент компании получает набор гаджетов для дистанционного отслеживания состояния здоровья и прогресса. Это, например, весы с поддержкой сотовой связи, информационный справочник американской кардиологической ассоциации, ленты для упражнений, манжета для измерения давления Bodytrace и фитнес-трекер Garmin, которые оставляют у человека на протяжении всего курса.
- Компания работает как поставщик медицинских услуг, поэтому может заключать контракты со страховыми партнерами. Пациенты из 14 штатов имеют право выбрать домашнее лечение вместо очных занятий и тогда их направят в Moving Analytics. Там отказываются назвать цену своей программы, однако заявили, что это дешевле, чем прохождение курса в больнице, где средняя стоимость одного сеанса стоит около 240 долларов.
- Moving Analytics утверждает, что некоторые из партнеров отметили увеличение количества зарегистрированных и завершенных программ. К примеру, ранее уровень завершения работ составлял 14 процентов, а сейчас – 88 процентов. Исследования показывают, что пациенты, проходящие кардиологическую реабилитацию, снижают риск смерти от сердечного приступа.
Компания только что привлекла 20 миллионов долларов инвестиций, которые прибавились к 10 миллионам полученным ранее. Эти средства используют для расширения охвата во всех 50 штатах, найма персонала и начала внедрения двуязычных программ для лучшего обслуживания сообществ.