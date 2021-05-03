Компания Headset была основана в 2015 году Саем Скоттом, Брайаном Вансоличем и Скоттом Викерсом. Ранее трое мужчин уже имели опыт сотрудничества, основав фирму Leafly – платформу ресурсов каннабиса.

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Карта легализации каннабиса в США: синий – легализован рекреационный каннабис; зеленый – медицинский каннабис; серый – не легализовано; D – декриминализировано / Фото Wikipedia

Учитывая, что в США 36 штатов легализовали медицинскую марихуану, а 16 штатов – рекреационный каннабис, дела у Headset идут успешно. Только в прошлом году компания привлекла инвестиций на сумму 3,2 миллиона долларов.

Как будет развиваться компания

Привлеченные инвестиции компания планирует потратить для выхода на новые рынки, где недавно был легализован каннабис. Общая сумма полученных средств достигла отметки в 20 миллионов долларов.