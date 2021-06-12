Стартап Dracula Technologies создает компактные батареи на принтере: они заряжаются от света

Стартап Dracula Technologies создал плоские батареи для техники. Их печатают на принтере и заряжают от света.

Французская компания Dracula Technologies разработала гибкую батарею. Ее элементы печатают на струйном принтере. Для этого используют углеродные чернила.

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Что известно о новой технологии

Батареи можно использовать для питания мелкой техники для дома.

Они работают внутри помещений как от искусственного, так и естественного света.

В основе изобретения – углеродные материалы, а не редкие или тяжелые металлы.

Благодаря печати у батареи может быть любая форма.

Компания не уточняет, как долго может работать один модуль.

Dracula Technologies сотрудничает с производителями техники. Но также через сайт можно отдельно заказать комплект из шести пластин за 58,80 евро. Это примерно 1 932 гривны.

С момента основания в 2011 году Dracula Technologies привлекла около 5,4 миллиона долларов инвестиций. Деньги направляют на увеличение мощностей. Компания планирует к 2024 году перейти на производство миллионов модулей в год.