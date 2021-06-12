Французская компания Dracula Technologies разработала гибкую батарею. Ее элементы печатают на струйном принтере. Для этого используют углеродные чернила.
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Что известно о новой технологии
- Батареи можно использовать для питания мелкой техники для дома.
- Они работают внутри помещений как от искусственного, так и естественного света.
- В основе изобретения – углеродные материалы, а не редкие или тяжелые металлы.
- Благодаря печати у батареи может быть любая форма.
- Компания не уточняет, как долго может работать один модуль.
Dracula Technologies сотрудничает с производителями техники. Но также через сайт можно отдельно заказать комплект из шести пластин за 58,80 евро. Это примерно 1 932 гривны.