Французская компания Dracula Technologies разработала гибкую батарею. Ее элементы печатают на струйном принтере. Для этого используют углеродные чернила.

Интересно Вдохновленные природой: как создавался дизайн наушников Huawei FreeBuds 4i

Что известно о новой технологии

  • Батареи можно использовать для питания мелкой техники для дома.
  • Они работают внутри помещений как от искусственного, так и естественного света.
  • В основе изобретения – углеродные материалы, а не редкие или тяжелые металлы.
  • Благодаря печати у батареи может быть любая форма.
  • Компания не уточняет, как долго может работать один модуль.

Dracula Technologies сотрудничает с производителями техники. Но также через сайт можно отдельно заказать комплект из шести пластин за 58,80 евро. Это примерно 1 932 гривны.