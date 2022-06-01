Стартап Astroforge планирует начать добычу платины на астероидах к 2030 году

Американский стартап Astroforge хочет стать первой на Земле компанией, которая освоит добычу полезных ископаемых в космосе. Компания работает над технологией добычи ресурсов из астероидов диаметром от 20 м до 1,5 км.

Что известно о стартапе Astroforge

Стартап был основан двумя бывшими инженерами SpaceX, NASA и Virgin Orbit – Мэттом Гиаличем и Хосе Акаином – и завершил на днях программу акселерации Y Combinator. Сразу после ухода из бизнес-инкубатора Astroforge получил 13 миллионов долларов в виде посевных инвестиций на развитие своего проекта.

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Предприниматели считают, что смогут решить задачу, которая пока не далась ни одной аэрокосмической компании, и в ближайшем будущем предложат человечеству неограниченный источник ресурсов. Для этого Astroforge уже заручился поддержкой нескольких крупных организаций.

Чем будет заниматься компания

Стартап нацелен на добычу шести металлов платиновой группы, включая саму платину (стоимость 1 тонны свыше 30 миллионов долларов) и иридий (стоимость 1 тонны свыше 196 миллионов долларов). Добывающие станции, скорее всего, будут иметь грузовые отсеки, рассчитанные на 200 килограммов. Использование значительно больших объемов под груз будет неэффективно при разработке небольших астероидов диаметром от 20 метров до 1,5 километров. Это значит, что корабли Astroforge будут работать с объектами без значительных гравитационных полей.

О самой технологии добычи ресурсов в открытом космосе учредители стартапа пока не распространяются, но инвесторы, судя по всему, считали ее реализованной.

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Когда начнется активная фаза деятельности

Astroforge уже определился с партнерами, которые будут помогать компании в достижении цели. Это будут две компании: OrbAstro и SpaceX. Первая обеспечит стартап производственными мощностями для сбора первых аппаратов, а вторая – местом ракеты Falcon 9 в рамках одной из миссий, запланированных на следующий год.

Astroforge также уже определил ряд астероидов-кандидатов на переработку, находящихся на соответствующей орбите и соответствующих концентраций металлов платиновой группы. Из 10 миллионов астероидов относительно легко доступны с орбиты Земли, по данным стартапа, объектами разработки могут стать примерно миллион.