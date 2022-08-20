SpaceX заключила первый контракт на полет Starship: что будут запускать на орбиту

Флагманский корабль SpaceX – Starship до сих пор окончательно не готов к полетам, однако компания уже договорилась о первом коммерческом контракте. Вывод полезной нагрузки на орбиту в рамках коммерческого соглашения намечен на 2024 год.

Что Starship "повезет" на орбиту

Первым официальным коммерческим грузом станет спутник связи Superbird-9 для Японии. Сателлит будет транслировать радио и телесигнал в страны Восточной Азии и Японию.

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Вероятно, ключевым моментом в выборе транспортного средства для Японии стала цена. В феврале Маск говорил, что запуски Starship будут стоить дешевле, чем Falcon 9.

Я искренне убежден, что цена будет меньше 10 миллионов долларов за старт,

– утверждал американский миллиардер.

Пока ракета-носитель Super Heavy и корабль Starship готовятся к первому испытательному полету на околоземную орбиту. До сих пор прототип выполнял только прыжки на 10 километров и отрабатывал посадку. В начале лета Маск обещал произвести запуск системы на орбиту в июле, затем сроки сдвинулись на осень.

Зачем SpaceX создает Starship и что это за система

Напомним, что SpaceX разрабатывает Starship для перевозки людей и грузов на Марс, Луну и другие отдаленные места. Система состоит из двух элементов, оба из которых предназначены для полного и быстрого повторного использования:

огромного ускорителя первой ступени под названием Super Heavy

и космического корабля (верхней ступени) высотой 50 метров под названием Starship.

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На сегодня прототипы корабля совершили несколько высотных испытательных полетов, но аппарат еще не вышел на орбиту. SpaceX планирует изменить это в ближайшее время; компания готовится к запуску орбитальной испытательной миссии с системой, также ознаменующей космический дебют Super Heavy.