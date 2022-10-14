Напомним, конструкция состоит из двух частей. Первая ступень длиной 70 метров – Super Heavy – будет использоваться только для взлета с Земли. Вторая степень – космический корабль Starship, который имеет несколько разных модификаций: пассажирская, грузовая (например, для вывода в космос спутников) или танкер для космической дозаправки.

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Старт уже близко

Прототип разгонного блока Starship, известный также как Ship 24, установлен на первую ступень ракеты-носителя Super Heavy (Booster 7) на орбитальной стартовой площадке на космодроме Starbase во вторник, 11 октября. SpaceX впервые с марта размещает Starship на стартовой площадке на своем объекте Starbase в Южном Техасе. В прошлый раз там собирали Ship 20 и Booster 4.

Конструкция монтировалась с помощью так называемой системы "палочек" (chopsticks), образовав полную ракету высотой 120 метров. Ее запуск может состояться уже в следующем месяце.

Ранее компания провела ряд статических огневых испытаний и других работ со Ship 24 and Booster 7, которые длились несколько месяцев. Полная генеральная репетиция – симуляция запуска, включающая заправку ракеты топливом и прохождение процедур обратного отсчета – и запуск всех 33 двигателей Raptor на ракете-носителе, может произойти уже в ближайшее время.