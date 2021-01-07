Команда SpaceX в Бока Чика продолжает работу над кораблем Starship. В ночь со среды на четверг инженеры провели огневые испытания, которые прошли успешно, и теперь корабль подготовят к полету на 12,5 километра.

В целом накануне тестовый экземпляр Starship под номером SN9 выдержал плотную программу испытаний – от наддува и тестовой заправки баков, WDR – заправки и подготовки двигателей к запуску. В итоге в 0:07 по Киеву было осуществлено зажигание двигателей, сообщает Alpha Centauri.

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Отмечается, что в отличие от тестовых испытаний SN8, которые заняли 3 дня, на этот раз все удалось осуществить в один день. Стоит также отметить, что во время тестового зажигания была проверена работа всех трех двигателей корабля, а сами испытания закончились успешно.



Starship SN9 во время тестовой проверки двигателей / Скриншот Alpha Centauri

Испытание Starship SN9, видео:

Тестовый полет SN9

Пока окончательная дата тестового полета Starship SN9 неизвестна, однако он может быть осуществлен до конца этой недели.

Старт испытательного аппарата проведут с пускового комплекса SpaceX в штате Техас. Версия Starship SN9 имеет важную отличительную черту: согласно ранее представленным данным, он получил большое количество теплозащитных плиток. Внешне аппарат похож на запущенный ранее Starship SN8.