Starship никуда не улетит до конца года: в чем причина

Орбитальный космический корабль компании SpaceX активно разрабатывался в течение года и компания планировала запустить его до конца года, однако этому не суждено произойти. Дело в том, что для начала испытаний компании необходимо получить разрешение Федерального управления гражданской авиации (FAA) США, еще летом начавшее проверку техасской базы SpaceX в Бока-Чика на соответствие экологическим нор

Почему Starhip улетит в космос только в следующем году

Хотя глава SpaceX Илон Маск и рассчитывал на то, что корабль отправится в свой первый орбитальный полет еще до конца 2021 года, недавно стало известно о том, что проверка FAA закончится не раньше 31 декабря 2021 года.

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В то же время, Илон Маск не очень расстроился из-за этой новости, скорее даже наоборот – остался доволен. В своем аккаунте в твиттере он дал высокую оценку работе регулятора, а также поблагодарил за поддержку властей округа Камерон и города Браунсвилл, вблизи которого располагается база SpaceX.

Проверка Starbase

. Starship продолжают дорабатывать и собирать. Недавно были проведены успешные огневые испытания на стенде. Чтобы подготовить корабль к запуску нужно время и SpaceX, скорее всего, не успевала закончить до конца года, так что компании такая задержка только на руку.

В середине сентября FAA опубликовала проект оценки базы SpaceX в Бока-Чика и попросила общественность предоставить комментарии по этому вопросу до 1 ноября. Теперь стало известно, что за это время ведомство получило более 17 тысяч письменных обращений граждан. В октябре представители FAA дважды проводили общественные слушания, в ходе которых агентство получило еще 121 устный комментарий по этому вопросу.

Для чего SpaceX нужен Starship

SpaceX разрабатывает многоразовый корабль Starship для доставки людей и грузов на Луну, Марс и другие отдаленные космические объекты. Для вывода аппарата в космическое пространство предназначена ракета-носитель Super Heavy. Прототипы Starship уже поднимались в атмосферу на максимальную высоту около 10 километров. Один из них совершил успешную посадку.

Теперь SpaceX готовится провести первый орбитальный тестовый полет, в котором примут участие корабль Starship с шестью двигателями Raptor и ракета-носитель Super Heavy с 29 двигателями.

Кроме космических полетов, Starship также планируют применить для транспортировки пассажиров и грузов на Земле. На презентации концепта SpaceX сообщала, что корабль сможет пересекать самые отдаленные маршруты примерно за час.