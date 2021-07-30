Starship готовят к орбитальному полету: сотни сотрудников SpaceX срочно мобилизованы
Работа на Starbase набирает обороты. Недавно было закончено конструирование башни обслуживания, а теперь сотрудники компании получили приказ от Маска как можно скорее собрать прототипы звездолета и ускорителя.
По информации сетевых информаторов, Илон Маск даже лично попросил несколько сотен работников с других площадок SpaceX временно переехать в район где сооружают Starship до завершения проекта и перевез их в Техас из Калифорнии и Флориды на своем частном самолете.
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Когда будет проведен орбитальный полет Starship
Как стало известно ранее, планы на орбитальный запуск в июле были отложены, и хотя на данный момент точная дата полета еще не назначена, источники сообщили прессе, что Маск установил дедлайн до 8 августа, после окончания которого прототип должен быть установлен на стартовой площадке.
Сотрудники SpaceX возле двигателя Raptor на заводе компании в Хоторне, Калифорния / Фото SpaceX
Завершение строительства башни обслуживания
28 июля команда SpaceX установила последнюю секцию башни – теперь ее высота составляет 143 метра. Маск поздравил команду с завершением строительства.
Установка последней секции на башню обслуживания / Скриншот
Коротко о космическом корабле Starship
- Корабль Starship является флагманом SpaceX в космической отрасли, на который компания возлагает большие надежды. Он будет осуществлять полеты в пределах Земли перевозя грузы до 120 тонн и пассажиров до 100 человек.
- Также корабль будут использовать для путешествий к Луне и Марсу. Ранее Маск заявил, что его ракета сможет высадить людей на Марс уже в 2026 году.
- В перспективе этот корабль многоразового использования планируется запускать для выполнения дальних космических миссий сверхтяжелой ракетой-носителем Super Heavy, оснащенной 28 мощными двигателями Raptor, который способен выводить на низкую околоземную орбиту до 150 тонн полезной нагрузки.