По информации сетевых информаторов, Илон Маск даже лично попросил несколько сотен работников с других площадок SpaceX временно переехать в район где сооружают Starship до завершения проекта и перевез их в Техас из Калифорнии и Флориды на своем частном самолете.

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Когда будет проведен орбитальный полет Starship

Как стало известно ранее, планы на орбитальный запуск в июле были отложены, и хотя на данный момент точная дата полета еще не назначена, источники сообщили прессе, что Маск установил дедлайн до 8 августа, после окончания которого прототип должен быть установлен на стартовой площадке.



Сотрудники SpaceX возле двигателя Raptor на заводе компании в Хоторне, Калифорния / Фото SpaceX

Завершение строительства башни обслуживания

28 июля команда SpaceX установила последнюю секцию башни – теперь ее высота составляет 143 метра. Маск поздравил команду с завершением строительства.



Установка последней секции на башню обслуживания / Скриншот

Коротко о космическом корабле Starship