SpaceX опубликовала фото, на которых демонстрируется, как прототип Starship под названием Ship 24 доставляется на стартовую площадку в Южном Техасе перед испытательным орбитальным полетом. Ранее Илон Маск подчеркнул, что полет может состояться в июле.

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Возможно, нам не придется слишком долго ждать первого в истории орбитального испытательного полета транспортной системы SpaceX Starship для далекого космоса.

Зачем SpaceX создает Starship и что это за система

Напомним, что SpaceX разрабатывает Starship для перевозки людей и грузов на Марс, Луну и другие отдаленные места. Система состоит из двух элементов, оба из которых предназначены для полного и быстрого повторного использования:

огромного ускорителя первой ступени под названием Super Heavy

и космического корабля (верхней ступени) высотой 50 метров под названием Starship.

На сегодня прототипы корабля совершили несколько высотных испытательных полетов, но аппарат еще не вышел на орбиту. SpaceX планирует изменить это в ближайшее время; компания готовится к запуску орбитальной испытательной миссии с системой, также знаменующей космический дебют Super Heavy.

Ship 24 на стартовой площадке

Космический корабль, выполняющий орбитальную миссию, недавно выкатили на стартовую площадку на базе Starbase. SpaceX поделилась тремя фотографиями большого космического корабля во время его транспортировки.



Starship (Ship 24) по дороге на стартовую площадку / Фото SpaceX



Starship готовят к первому орбитальному тестовому полету / Фото SpaceX



Super Heavy возле башни обслуживания "Мехазиллы" / Фото SpaceX

Что известно о первом орбитальном полете системы Starship

Корабль Ship 24 запустится на супертяжелой ракете Super Heavy известной, как Booster 7. Эта ракета уже находится на стартовой площадке (фото выше) и может провести статическое огневое испытание (предстартовое испытание, при котором двигатели ракеты зажигаются, а транспортное средство остается закрепленным на земле). В ближайшее время.

И Starship, и Super Heavy оснащены двигателями SpaceX Raptor следующего поколения. Космический корабль оснащен шестью Raptor, а ускоритель имеет 33 двигателя, как показала SpaceX в другом недавнем посте в твиттере, в котором были опубликованы фотографии обоих транспортных средств со всеми установленными двигателями.

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Вопросы по FAA решены

Напомним, что недавно SpaceX устранила нормативное препятствие на пути к первому орбитальному запуску Starship: в прошлом месяце Федеральное авиационное управление США (FAA) объявило, что SpaceX может продолжить работу над Starship на Starbase при условии, что компания осуществит 75 правок для смягчения последствий этой работы на близлежащей территории.

Вместе с тем фактического разрешения на орбитальный полет системы Starship SpaceX так и не получила. Однако активная подготовка свидетельствует о том, что компания работает и над решением этого препятствия.