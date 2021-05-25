Находку сделали рядом с селом Новоалександровка Днепропетровской области. По словам ученых, обнаруженный кромлех на несколько сотен лет старше знаменитого британского Стоунхенджа.

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Детали раскопок

Как сообщается на фейсбук-странице Днепропетровской археологической экспедиции, сооружение возвели примерно 5,5 тысяч лет назад.

Оно имеет размеры 120 на 80 метров и представляет собой каменные плиты, расположенные по кругу, с усеченным конусом наверху.

По словам ученых, кромлех не имел никаких ритуальных значений. Он лишь удерживал землю кургана, чтобы она не расползалась.

Что такое кромлех Это сооружения из вертикально поставленных камней, которые частично находятся под землей и своим расположением образуют одно или несколько кругов. Такие структуры, как правило, относятся к позднему неолиту или раннему бронзовому веку. Иногда в центре располагался еще какой-то объект. Это могли быть дольмены, менгиры, каирны или другое.

Кромлех / Фото издания "Информатор"

Эти камни очень склонны к выветриванию. Они выходили на берег Днепра. Там была скалистая местность, начиная от Монастырского острова и далее вниз по течению. Они искали трещину, вбивали в нее деревянный кол и поливали водой. Когда дерево разбухало от влаги, трещина увеличивалась. И так они раз за разом повторяли эту процедуру. И наконец они скалывали этот кусок камня. Поэтому они разной формы,

– рассказал "Информатору" начальник археологической экспедиции.

Там же специалисты нашли захоронение и обломки керамики эпохи энеолита. Они напоминают находки Трипольской культуры.

Обломки керамики, найденной на раскопках / Фото издания "Информатор"

Археологи предположили, что эти народы могли контактировать друг с другом. Однако представители Трипольской культуры были земледельцами, жили в лесах и вели оседлый образ жизни, а строители обнаруженного кромлеха – были степными скотоводами-кочевниками. Поэтому на месте раскопок не нашли ценных артефактов: их не оставляли на одном месте, а везде перевозили с собой.

Археологи уже нашли 20 человеческих захоронений, некоторые могилы были групповыми. Первое захоронение относится к энеолиту. Младшие – к среднему бронзовому веку.

Захоронение / Фото издания "Информатор"

Возраст находки

Когда именно возвели кромлех, точно сказать пока нельзя, изучение продолжается.

Один из самых известных кромлехов в мире – Стоунхендж. Это мегалитическое сооружение расположено в английском графстве Уилтшир, в 130 километрах к юго-западу от Лондона. По мнению Днепропетровской археологической экспедиции, найденный ими кромлех старше: если самые ранние захоронения Стоунхенджа имеют возраст 3,2 тысячи лет до нашей эры, а поздние – около 1,1 тысячи лет до нашей эры, то самые старые могилы в Новоалександровке датируют 3,5 тысячи лет до нашей эры.

Дмитрий Тесленко, руководитель экспедиции, рассказывает, что примерно через десять дней исследователи доберутся до древнейших захоронений, которые находятся внутри каменного кольца. Находки отправят на изучение в Германию и Киев.

После раскопок, вероятно, конструкцию отреставрируют, законсервируют и откроют для посетителей.