Старое меню "Пуск" нашлось в новой Windows 11: баг или фишка

Windows 11 вышла несколько дней назад, и пользователи уже начали массово сообщать о выявленных багах и недоработках Microsoft. Одним из самых заметных является появление старого меню "Пуск", которое компания решила кардинально переосмыслить в новой версии ОС.

Первые жалобы появились на форуме Reddit. По информации пользователей, весь остальной интерфейс – новый.

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Старое меню в новой Windows

Баг наблюдается не только у пользователей, установивших ОС впервые, но и у тех, кто тестировал экспериментальные сборки и обновился до новой сборки.

Вот, как это выглядит:



Старое меню "Пуск" нашлось в новой Windows 11 / Фото bleepingcomputer

Как пишет источник, некоторые пользователи даже обрадовались появлению старого интерфейса, ведь отдельное программное обеспечение, которое возвращает прежнее меню "Пуск", продается за деньги.

Вероятно, ошибка кроется в настройках реестра. Эта часть операционной системы отвечает в том числе за интерфейс и некоторые особенности его работы. Что именно нужно изменить в редакторе реестра, чтобы получить новую панель задач и обновленное стартовое меню, неизвестно.

Что делать?

Сообщается, что проблема может быть решена удалением последнего накопительного обновления или созданием нового профиля пользователя. Сама же компания пока не комментирует ситуацию и не представила вариантов решения проблемы. Вероятно, ее устранят в одном из следующих обновлений Windows 11.

Непонятно, зачем Microsoft вообще встроила в новую ОС старый дизайн. Возможно, компания изначально планировала дать пользователям выбор между старым и новым меню "Пуск", однако в процессе разработки передумала.