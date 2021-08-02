SpaceX предполагает, что новая станция связи станет ключевым элементом для улучшения покрытия и стабильности соединения по всей Великобритании. По планам, новая станция присоединится к уже существующим наземным станциям связи в Бакингемшире и Корнуолле.

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Дело в том, что возведение наземной станции на острове, который находится к западу от побережья северной Британии, расширит покрытие и передачу сигнала Starlink. В результате компания Маска надеется добиться лучшего качества связи, особенно в отдаленных сельских районах страны.

Для SpaceX стабильное соединение интернета через сеть Starlink в труднодоступных местах планеты является ключевым фактором, который позволит ей конкурировать на рынке интернет услуг. Компания позиционирует свое решение как средство связи именно там, где другими способами его обеспечить невозможно.

Развитие Starlink в Великобритании

Компания Илона Маска медленно, но уверенно продолжает обеспечивать покрытие интернетом страна за страной. Так, по планам компании SpaceX глобальное покрытие интернета должно быть обеспечено до конца сентября 2021 года. Времени осталось не много, однако экспансия Starlink продолжается: на орбиту выводят спутники, заключают соглашения со странами.

Что касается Великобритании, то здесь Starlink единственная среди компаний приобрела лицензию и право на использование диапазона спектра и установку оборудования.

В январе этого года стало известно, что британский независимый регулятор в секторе телекоммуникаций Ofcom выдал компании Илона Маска разрешение на запуск спутникового сервиса Starlink.

По словам Маска, Starlink, вероятно, завершит этап бета-тестирования к концу лета.

В Великобритании Starlink обойдется клиентам 89 фунтов стерлингов в месяц, плюс им придется заплатить 439 фунтов стерлингов за спутниковую антенну.

Ожидается, что скорость спутникового интернета Starlink составит около 150 Мбит/с, а сам Маск отметил, что время безотказной работы, пропускная способность и задержка быстро улучшаются.

Когда Starlink появится в Украине

Официально никаких заявлений о запуске или работе системы спутниковой связи в Украине компания SpaceX не делала. Однако, если верить официальному сайту Starlink, где можно оформить заявку на тестирование, SpaceX рассчитывает на то, что доступ к ее спутниковому интернету в Украине появится уже в 2022 году.

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Кстати, недавно SpaceX восстановила темпы вывода спутников Starlink на орбиту Земли после длительного перерыва, который компания взяла по до сих пор непонятным причинам. Хотя, можно предположить, что это связано с подготовкой к орбитальному полету корабля Starship – флагманского проекта SpaceX, или же компания взяла паузу для технического совершенствования спутников Starlink.