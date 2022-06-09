SpaceX официально зарегистрировала представительство Starlink Ukraine в конце апреля и начала процесс получения лицензии. Об этом мы сообщали в отдельном материале.

Тяжелее и мощнее: Илон Маск раскрыл подробности о новых спутниках Starlink

Что известно

Только что компанию внесли в Реестр поставщиков электронных коммуникационных сетей и услуг под номером 1. Представительство компании SpaceX уже скоро приступит к активной работе в Украине!

– написал Михаил Федоров в своем телеграм-канале.

Полученная лицензия позволит компании не только упростить процесс коммуникации с властями и пользователями, но и остаться в Украине даже после победы над Россией. Starlink сможет работать не только как экстренная помощь в зонах отсутствия интернета, но и полноценно как коммерческий интернет-оператор.

Немного статистики

Сегодня Starlink показывает около 150 000 активных ежедневных пользователей в Украине, по данным компании Apptopia. Терминалы работают для объектов социальной инфраструктуры – это школы, больницы, сельские советы, пожарные части. После освобождения городков Киевщины и Черниговщины операторы начали восстанавливать связь с помощью Starlink.

Есть села, где обстрелы перебили 10 километров кабеля. Благодаря одной станции Starlink провайдер смог быстро восстановить доступ в интернет. Это уникальный опыт использования Starlink, и такого еще не было в мире,

– писал раньше Михаил Федоров.

Технологию также используют военные. Однако они сталкиваются с некоторыми проблемами. В зонах боев против оккупантов, где спутниковый интернет наиболее востребован, сигнал от спутников самый слабый, поскольку орбитальные спутники находятся дальше от своих наземных станций.

Ближайшая к Украине наземная станция Starlink находится в Польше. Еще по одной в Литве и Турции. Потому Минцифры уже объявило о планах построить в Украине свою наземную станцию. Неясно, согласованы ли эти планы со SpaceX и Илоном Маском, но полученная лицензия, вероятно, также упростит их реализацию.