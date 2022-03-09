Starlink в Украине показывает, на что способны мегазвезды спутников, – генерал США

Космическое командование США было поражено способностью SpaceX обеспечить доступ в интернет в тех регионах Украины, где продолжаются активные боевые действия. Об этом 8 марта рассказал глава командования США Джеймс Дикинсон на Сенатском комитете по вооруженным силам.

По словам генерала Космического командования США Дикинсона, возможности Starlink и его мегасозвездия способны обеспечить надежный доступ к сети при достаточно жестких условиях.

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Комментарий Дикинсона был ответом на вопрос сенатора Тима Кейна (штат Вирджиния), который отметил, что способность Starlink доставлять информацию благодаря созвездию спутников над Украиной является "положительной новостью".

Россия пыталась заглушить сигналы и заблокировать покрытие, и это заставило меня задуматься,

– сказал Кейн.

Он спросил Дикинсона, существует ли "правовая база" для американских коммерческих космических компаний, которые могут участвовать в таких "спорных ситуациях".

"Мы смотрим на это, сенатор. Мы очень тесно сотрудничаем в нашей коммерческой интеграционной ячейке именно по этому вопросу", – сказал Дикинсон.

, или CIC, является группой из 10 операторов коммерческих спутников, работающих бок о бок с Космическим командованием США на базе космических сил Ванденберг в Калифорнии.

Стратегическое командование США первоначально создало CIC для обмена разведывательными данными об угрозах в космосе и других проблемах, вызывающих беспокойство, учитывая зависимость военных от коммерческих космических услуг.

В CIC входят:

Intelsat,

SES Government Solutions,

Inmarsat,

Eutelsat,

Maxar,

Viasat,

XTAR,

SpaceX,

Iridium Communications

та Hughes Network Systems.

Созвездие Starlink

Starlink из почти 2000 спутников на низкой околоземной орбите сегодня является крупнейшей в мире коммерческой спутниковой группировкой. У SpaceX есть разрешение на запуск 12 000 спутников и дополнительно сейчас запрашивает разрешение на развертывание еще 30 000 сателлитов.

, накануне президент SpaceX Гвен Шотуэлл заявила, что компания в течение нескольких недель работала над получением разрешения на предоставление услуг Starlink в Украине, прежде чем министр правительства написал в твиттере запрос Илону Маску.