Когда Starlink заработает в Украине: известна приблизительная дата
Компания Илона Маска продолжает увеличивать количество спутников в созвездии Starlink вокруг Земли. Вместе с тем спутниковым интернетом уже пользуются тестеры из Канады и Великобритании.
Источник:Лига Tech
Если верить официальному сайту Stаrlink, где можно оформить заявку на тестирование, SpaceX рассчитывает на то, что доступ к ее спутниковому интернету в Украине появится уже в 2022 году.
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Уже сейчас на сайте Starlink можно забронировать услугу по цене в 99 долларов. Отметим, что вместе с Украиной Stаrlink рассчитывают в 2022 году заработать также в таких странах как Беларусь и Молдова. Что касается ЕС то здесь спутниковый интернет должен заработать до конца 2021 года.
Starlink рассчитывает на развертывание сети в Украине в 2022 году / Скриншот 24 канал
Что такое Starlink?
SpaceX с мая 2019 года выводит на орбиту группы мини-спутников в рамках проекта Starlink для создания полномасштабной сети, которая позволит обеспечить пользователей широкополосным доступом в интернет в любой части планеты. Сейчас в составе этой системы связи в околоземном пространстве находятся более 1000 аппаратов.
SpaceX собирается в 2021 году обеспечить с помощью текущей спутниковой группировки, которая будет еще пополняться, интернет-покрытием всю площадь Северной Америки. В планах компании также охватить покрытием системы Starlink почти всю планету. Общая сумма инвестиций для реализации проекта оценивается в 10 миллиардов долларов.
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