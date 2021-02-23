Компания Илона Маска продолжает увеличивать количество спутников в созвездии Starlink вокруг Земли. Вместе с тем спутниковым интернетом уже пользуются тестеры из Канады и Великобритании.

Если верить официальному сайту Stаrlink, где можно оформить заявку на тестирование, SpaceX рассчитывает на то, что доступ к ее спутниковому интернету в Украине появится уже в 2022 году.

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Уже сейчас на сайте Starlink можно забронировать услугу по цене в 99 долларов. Отметим, что вместе с Украиной Stаrlink рассчитывают в 2022 году заработать также в таких странах как Беларусь и Молдова. Что касается ЕС то здесь спутниковый интернет должен заработать до конца 2021 года.



Starlink рассчитывает на развертывание сети в Украине в 2022 году / Скриншот 24 канал