По словам генерального директора SpaceX Илона Маска уже в 2021 году космическая компания обеспечит удвоение скорости сети Starlink. Илон Маск также отметил, что полное покрытие планеты спутниковым интернетом состоится в 2022 году.

Вместе с тем SpaceX начала принимать предварительные заказы на свой спутниковый Интернет в порядке очереди на своем официальном сайте. Также стало известно, что компания получила разрешение на предоставление услуг во Франции, об этом сообщает портал Tesmanian. Напомним, что компания уже предоставляет услуги доступа к спутниковому интернету в США, Канаде и Великобритании.

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Увеличение скорости интернета Starlink

Об увеличении скорости передачи данных Илон Маск сообщил в своем твиттере, отвечая на комментарий подписчиков. Он отметил, что скорость удвоится примерно до 300 Мбит/с, а задержка снизится примерно до 20 мс уже в 2021 году.

Speed will double to ~300Mb/s & latency will drop to ~20ms later this year — Elon Musk (@elonmusk) February 22, 2021

Расширение покрытия Starlink

В следующем твите Илон Маск отметил, что сеть Starlink станет доступной для большинства жителей Земли к концу 2021 года, а полное покрытие планеты спутниковым интернетом SpaceX ожидает уже в следующем году. Он также добавил, что как и другие спутниковые сервисы, Starlink в первую очередь направлены на потребителей, проживающих в малонаселенных районах, куда прокладка проводного интернета кажется нецелесообразной и очень дорогой.

По оценкам SpaceX, стоимость полного развертывания сети Starlink, которая будет состоять из нескольких тысяч орбитальных спутников, обойдется компании примерно в 10 млрд долларов. Ежегодно сеть сможет приносить около 30 миллиардов долларов выручки или примерно в 10 раз больше, чем ежегодно приносит SpaceX основной вид деятельности – запуск ракет-носителей.