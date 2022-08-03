В компании считают, что рюкзак будет популярен среди тех, кто часто транспортирует оборудование Starlink, в частности те, кто живет в домах на колесах. Между тем, в сети уже начали шутить, что SpaceX может делать бизнес только на продаже таких рюкзаков, ведь цена составляет немалые 250 долларов.

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Starlink Travel Case / Скриншот с сайта SpaceX

Однако стоит помнить, что это не рюкзак за 250 долларов, а специализированный защитный кейс выполнен в форме рюкзака, который существенно облегчает транспортировку оборудования. Следовательно, цена кейса на самом деле достаточно конкурентна, поскольку аналоги на рынке обойдутся дороже.

Например, более привычный защитный кейс предназначенный для транспортировки оборудования Pelican 1610 Case стоит 310 долларов.



Pelican 1610 Case / Фото Amazon

Кстати, для любителей hi-end решений есть версия Caseman 20911 Starlink Case, которая имеет специальное отверстие для крепления антенны и установки оборудования. Обойдется такой кейс в 409 долларов.



Caseman 20911 Starlink Case / Фото Caseman

Напомним, что ранее SpaceX официально анонсировала Starlink Maritime – высокоскоростной интернет с малой задержкой. Сервис ориентирован на морские транспортные средства. Стоимость Starlink Maritime составляет 10 тысяч долларов, а ежемесячная подписка обойдется в 5 тысяч долларов. Как сообщает SpaceX, скорость загрузки данных будет обеспечиваться на уровне до 350 Мбит/с у моря.

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Стоит отметить, что тарелка и оборудование Maritime существенно отличаются от аналогов для домашнего пользования. Устройство является двойным высокопроизводительным терминалом, способным поддерживать связь во время мощного шторма в море. Также Maritime получил дополнительную защиту от воздействия соленой воды и сильных ветров и способен выдержать даже шторм (по крайней мере, так заявляет SpaceX).