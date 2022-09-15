Национальный научный фонд США, финансирующий американскую антарктическую программу в Мак-Мердо и других местах, сообщил об этой новости в своем твиттере.

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Ученые USAP в Антарктиде, поддерживаемые NSF, на седьмом небе от счастья! Starlink тестирует полярную службу на станции Мак-Мердо, где недавно развернули пользовательский терминал, увеличивая пропускную способность и связь для поддержки науки,

– сообщило ведомство.

Поскольку база в Мак-Мердо является основным центром климатологии и геологии, там уже была налажена серьезная спутниковая связь через традиционного провайдера. Но конкуренция за ограниченную пропускную способность жесткая. Добавление терминала Starlink должно частично облегчить эти проблемы.

Однако это не совсем традиционная схема. Как отметили в SpaceX, "в таком отдаленном месте, как Антарктида, эта возможность снабжается космической лазерной сетью Starlink".

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Космические лазеры звучат вкрутую, и так оно и есть, поскольку они обеспечивают высокоскоростное соединение между удаленными спутниками – до тех пор, пока вы можете держать лазер направленным в нужном направлении. SpaceX испытывает это в ограниченном объеме, с конечной целью позволить спутникам Starlink сформировать своеобразную ячеистую сеть, которая может соединить даже такие отдаленные места, как Антарктиду и середину океана, с интернетом.