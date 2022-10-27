Starlink представил интернет для автомобилей, но цена комплекта поражает

SpaceX начала принимать предварительные заказы 25 октября на плоскую панельную антенну, позволяющую наземным транспортным средствам пользоваться широкополосной связью Starlink во время движения. Компания намерена начать поставки, начиная с декабря, обновленной услуги Starlink для автофургонов, которая сейчас поставляется только со стандартной тарелкой Starlink стоимостью 599 долларов.

Плоская панельная антенна обойдется абонентам в немалых 2500 долларов. Она лучше подходит для движущихся транспортных средств, поскольку ее широкая зона обзора позволяет подключиться к большему количеству спутников. Компания предупредила клиентов, что использование любой другой тарелки Starlink в пути приведет к аннулированию их ограниченной гарантии.

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Возможности новой антенны и услуги

Несмотря на то, что в первую очередь новое оборудование продается владельцам RV (рекреационных транспортных средств), генеральный директор SpaceX Илон Маск написал в Твиттере, что услуга работает "на любом движущемся наземном объекте", на котором может поместиться тарелка с площадью немного более половины квадратного метра поверхности.

Плоская панельная антенна также поставляется с расширенными возможностями GPS для обеспечения стабильной связи в дороге, заявила SpaceX, является "устойчивой в суровых условиях" и предназначена для постоянной установки на транспортном средстве.

Стоимость подписки

Starlink для автофургонов будет стоить те же 135 долларов в месяц в США, вне зависимости от антенны. Новая услуга будет готова к концу года для "избранных рынков", где у Starlink есть регуляторные разрешения на предоставление связи во время движения, заявили в компании.

Эти рынки включают в себя Соединенные Штаты, хотя SpaceX заявляет, что текущие ограничения пропускной способности означают, что высокоскоростные услуги с низкой задержкой не гарантируются на юго-востоке страны в часы пик.

Антенны для автофургонов

Стандартная антенна Starlink для автофургонов остается доступной и может быть доставлена в течение двух недель – даже клиентам в районах с низкой пропускной способностью, которые находятся в списках ожидания, продолжающихся до 2023 по другим планам обслуживания Starlink.

По состоянию на середину октября Starlink для автофургонов имел более 100 000 клиентов, несмотря на то, что был запущен только пять месяцев раньше.

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Необычный тест Starlink в Украине

Несмотря на то, что обычная антенна Starlink не рекомендуется использовать во время движения и вообще не гарантирует стабильное соединение и работу интернета, украинские специалисты из Минцифры заставили ее работать стабильно. Они отметили, что удалось добиться уверенной работы Интернета, стабильного соединения и приемлемой для большинства потребностей скорости.