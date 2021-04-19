Количество спутников Starlink на орбите продолжает расти. В апреле президент и операционный директор SpaceX Гвинн Шотвелл заявила, что компании осталось сделать несколько запусков в течение нескольких месяцев, после чего Starlink сможет обеспечить полное глобальное покрытие и доступ в интернет.

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Илон Маск вновь раскрывает планы в Twitter

Тим Додд, соавтор подкаста "Наше смешное будущее", спросил у Илона Маска о том, будут ли пользователи Starlink привязаны к одному и тому же месту без возможности взять интернет с собой, установив портативную версию оборудования для доступа Dishy McFlatface, например, на фургон. Предприниматель ответил.

Yeah, should be fully mobile later this year, so you can move it anywhere or use it on an RV or truck in motion. We need a few more satellite launches to achieve compete coverage & some key software upgrades. — Elon Musk (@elonmusk) April 15, 2021

Да, в этом году он должен стать полностью мобильным, чтобы вы могли перемещать его [портативную версию терминала Starlink] куда угодно или использовать в движении на автофургоне или грузовике. Нам нужно еще несколько запусков спутников, чтобы обеспечить полноценное покрытие и некоторые ключевые обновления программного обеспечения,

– сообщил Илон Маск.

В прошлом месяце компания подала заявку в Федеральную комиссию связи США (FCC) чтобы получить разрешение на выпуск компонентов для предоставления доступа к интернету через спутниковую сеть на транспортных средствах, которые перемещаются по земле, воде и воздуху. Тогда Маск объяснял, что терминалы, которые компания предлагает сегодня, слишком габаритные для использования на автомобилях Tesla, и речь идет об их использовании на самолетах, автодомах, грузовиках и кораблях.