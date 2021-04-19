Количество спутников Starlink на орбите продолжает расти. В апреле президент и операционный директор SpaceX Гвинн Шотвелл заявила, что компании осталось сделать несколько запусков в течение нескольких месяцев, после чего Starlink сможет обеспечить полное глобальное покрытие и доступ в интернет.
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Тим Додд, соавтор подкаста "Наше смешное будущее", спросил у Илона Маска о том, будут ли пользователи Starlink привязаны к одному и тому же месту без возможности взять интернет с собой, установив портативную версию оборудования для доступа Dishy McFlatface, например, на фургон. Предприниматель ответил.
Да, в этом году он должен стать полностью мобильным, чтобы вы могли перемещать его [портативную версию терминала Starlink] куда угодно или использовать в движении на автофургоне или грузовике. Нам нужно еще несколько запусков спутников, чтобы обеспечить полноценное покрытие и некоторые ключевые обновления программного обеспечения,
– сообщил Илон Маск.
В прошлом месяце компания подала заявку в Федеральную комиссию связи США (FCC) чтобы получить разрешение на выпуск компонентов для предоставления доступа к интернету через спутниковую сеть на транспортных средствах, которые перемещаются по земле, воде и воздуху. Тогда Маск объяснял, что терминалы, которые компания предлагает сегодня, слишком габаритные для использования на автомобилях Tesla, и речь идет об их использовании на самолетах, автодомах, грузовиках и кораблях.